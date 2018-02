Câmara quer combater abandono de animais na Horta

Para José Leonardo Silva importa sensibilizar as pessoas para que se evite que os animais sejam abandonados nestas zonas, de difícil acesso e onde muitos acabam por falecer sem cuidados.

"As pessoas continuam a deixar animais nos baldios municipais que são, como se sabe, geridos pelos serviços florestais, apesar das limitações e restrições que a lei impõe. Este é um assunto que nos preocupa na medida em que, para além da saúde animal e pública, poderá estar em causa a segurança das pessoas que por ali passam, quer atletas, quer turistas", referiu, citado por uma nota de imprensa da autarquia, na sequência de uma visita feita ao local com o líder da bancada do PAN - Partido Animais e Pessoas, Hugo Rombeiro.