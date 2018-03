Câmara promove passeio guiado à 'Janela do Inferno'

Segundo uma nota de imprensa da autarquia, a atividade "terá início no parque de merendas do lugar dos Remédios, concelho da Lagoa, tendo o mesmo como objetivo levar os participantes a descortinarem lugares e legados fora de Ponta Delgada, descentralizando, obtendo novas leituras e relacionando com conteúdos já apresentados em outros passeios".



Assim sendo, o percurso será comentado pelo Historiador José de Almeida Mello, estimando-se que tenha a duração de cerca de duas horas e meia.

Acrescenta a nota informativa municipal que estão disponíveis 45 lugares em autocarro, para o transporte de Ponta Delgada até ao local do início do passeio e regresso do mesmo, sendo o ponto de encontro para quem assegurou o seu lugar, às 08h45, junto aos Paços do Concelho.

Para quem utilizar viatura própria, a concentração será às 09h15, no parque de merendas do lugar dos Remédios da Lagoa (Santa Cruz) - estrada que sobe para a Lagoa do Fogo.

O percurso em questão tem as seguintes características: é circular, o grau de dificuldade é fácil, tem uma extensão de 7.6 km e um tempo médio de duração de duas horas e meia.