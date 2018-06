Câmara Municipal reforça estacionamento nas Feteiras

A Câmara Municipal de Ponta Delgada (CMPD) anunciou, esta teRça-feira, que pretende, até ao final do ano, adquirir um terreno para a construção de um parque de estacionamento no centro da freguesia das Feteiras.

Numa visita oficial à freguesia, o presidente da CMPD recordou ainda que no Plano Plurianual de Investimentos 2018-2021 dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento estão previstas várias obras na rede de distribuição de água na freguesia, nomeadamente na Rua Nova, Rua dos Vinte e Quatro, Ramal de Santa Luzia e Rua do Engenho, num investimento de, aproximadamente, 462 mil euros.

José Manuel Bolieiro sinalizou, contudo, com preocupação o facto de ainda não ter sido efetuada pelas entidades competentes a intervenção na Estrada Regional onde ocorreu um deslizamento de terras no ano passado, situação que coloca em causa a “segurança das pessoas e condiciona a boa circulação do trânsito”.