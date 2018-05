Câmara Municipal quer contribuir para dignificação da zona dos Valados

“Queremos dar o nosso contributo em benefício dos negócios para este parque empresarial, que é muito relevante para a economia de Ponta Delgada”, afirmou José Manuel Bolieiro, citado por uma nota informativa municipal.

Esta manhã o edil visitou o local, acompanhado pelo representante da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada Pedro Gonçalves de Melo e pelo presidente da Junta de Freguesia da Relva, Pedro Melo.



O edil, faz saber a mesma nota, "também ouviu os empresários, tomando conhecimento, in loco, das necessidades daquele que é o maior parque empresarial dos Açores e que passam pela implementação de um sistema de controle de velocidade, reordenamento do trânsito, pelo reforço da limpeza do espaço, da sinalética e iluminação e pela criação de novos arruamentos, lugares de estacionamento e passeios".

Acrescenta que o autarca "assegurou que será feita a análise global da complexidade jurídica e financeira da situação para, em conjunto com a Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, a Junta de Freguesia e outras entidades responsáveis, serem tomadas as medidas que melhor contribuam para a dignificação do espaço que acolhe 232 empresas, e melhor sirvam os investidores, trabalhadores e utentes dos Valados".