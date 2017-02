Câmara municipal de Ponta Delgada vai reabilitar escola dos Milagres

A Câmara de Ponta Delgada aprovou, por unanimidade, a contratação da empreitada de ampliação e reabilitação da escola básica e jardim-de-infância dos Milagres, nos Arrifes, no valor de 1,6 milhões de euros.



Segundo uma nota de imprensa do município, a recuperação do edifício inclui a criação de quatro salas de aula, enquanto a nova área a construir passará a dispor de quatro salas de aula, duas de apoio, sala de professores, gabinete do coordenador, área administrativa, biblioteca/ludoteca, sala polivalente e refeitório para 180 crianças.

Esta contratação pública é lançada depois de idêntico procedimento nas escolas professor Linhares Furtado (Fajã de Baixo), Vitória, Livramento, Matriz, eng.º José Cordeiro (Arrifes) e Ramalho, todas em funcionamento.