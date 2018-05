Câmara investe 60 mil euros nas zonas balneares da Praia da Vitória

"A autarquia praiense encontra-se a preparar a abertura da época balnear, procedendo a diversas obras nas zonas balneares que constituem o Concelho. Entendemos que todo o trabalho efetuado ao nível da manutenção destes espaços é fundamental para garantir o bem-estar e segurança dos banhistas, assim como para potenciar a nossa oferta turística junto de quem nos visita. Neste sentido, este ano, a partir de 01 de junho, será possível frequentar estas zonas", referiu Carlos Armando Costa, vereador com competência na área das infraestruturas, citado por uma nota de imprensa do município.

O responsável municipal referiu ainda a importância da atribuição de bandeiras azuis a oito locais do Concelho, salientando a garantia da qualidade dos mesmos.

"São oito os locais distinguidos com o galardão de Bandeira Azul, nomeadamente os Biscoitos, as Quatro Ribeiras, Escaleiras (Vila Nova), Praínha, Praia Grande, Praia da Riviera, Porto Martins e Marina. Deste modo, temos a garantia da qualidade existente no Concelho e continuaremos a trabalhar no sentido de