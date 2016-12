Câmara do Nordeste concede três dias de tolerância de ponto

A Câmara Municipal do Nordeste anunciou que vai conceder tolerância de ponto aos trabalhadores da autarquia e da empresa municipal Nordeste Ativo, a 23 e 26 de dezembro e a 2 de janeiro.



O município justifica que "os três dias de descanso cedidos pelo município têm em consideração o facto de as festividades de Natal e de Ano Novo serem as maiores do ano e uma altura de reencontro das famílias".

"A autarquia pretende que o prolongamento dos dias festivos proporcione uma maior movimentação no comércio local", acrescenta a nota, indicando que nestes dias de tolerância de ponto manter-se-á a recolha seletiva de resíduos porta-a-porta.