Câmara municipal de Nordeste aprova voto de pesar pelas vítimas dos incêndios

A Câmara Municipal de Nordeste deliberou, por unanimidade, manifestar o seu profundo pesar pelas vítimas do incêndio de Pedrógão Grande, em Leiria, e endereçar às famílias afetadas a sua solidariedade.



"Trata-se de um momento de profundo sofrimento e de grande tristeza para as respetivas famílias, amigos e toda a população do Pedrógão Grande", refere uma nota de imprensa do município.

Segundo a mesma nota, a autarquia da ilha de São Miguel "enaltece igualmente o trabalho dos bombeiros e de todos os meios da Proteção Civil que combatem as chamas.