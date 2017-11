Câmara de Vila Franca do Campo aprova orçamento superior a 9 ME

“Foi hoje aprovado em reunião de câmara, com os votos favoráveis do executivo socialista e a abstenção do PSD. O documento ultrapassa os nove milhões de euros. Temos uma responsabilidade que vem do passado muito forte e que condiciona naturalmente todo o orçamento”, afirmou o presidente da autarquia, Ricardo Rodrigues, reeleito em outubro, em declarações à agência Lusa.