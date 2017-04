Câmara de Ponta Delgada homenageia João Bosco Mota Amaral

A Câmara de Ponta Delgada homenageia o primeiro presidente do Governo Regional dos Açores no sábado, às 11h00, com o descerramento de uma placa na casa onde nasceu e viveu Mota Amaral.



A homenagem surge por proposta da Comissão Municipal de Toponímia e foi aprovada pelo executivo, informa uma nota de imprensa da autarquia. "A placa vai ser encimada com a reprodução da Bandeira dos Açores, tendo na base o brasão de armas do município de Ponta Delgada", adianta a mesma nota.