Câmara de Ponta Delgada dá tolerância de ponto na quinta-feira do Santo Cristo

A Câmara Municipal de Ponta Delgada anunciou esta sexta-feira que vai dar tolerância de ponto na quinta-feira das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, dia 10 de maio.

Num despacho assinado pelo presidente da autarquia, José Manuel Bolieiro (PSD), é referido que as festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres constituem o maior evento anual realizado no concelho de Ponta Delgada, pelo que merecem "o especial envolvimento da Câmara Municipal de Ponta Delgada".

Além disso, prossegue a nota da autarquia açoriana, a quinta-feira do Santo Cristo é o dia que encerra as grandes festas, sendo "um dia festivo no concelho de Ponta Delgada", uma tradição que se "deve manter e ser devidamente respeitada e convenientemente valorizada".

Também hoje foi o executivo regional informou que os trabalhadores da administração pública regional na ilha de São Miguel terão, como habitualmente, tolerância de ponto na segunda-feira das festas do Santo Cristo, em 07 de maio.

O despacho assinado pelo presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, justifica esta decisão com o "profundo significado para a população da ilha de São Miguel das festividades em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres", que decorrem em Ponta Delgada e atraem milhares de locais, turistas e emigrantes.

No dia 06 de maio, domingo (o quinto depois da Páscoa), decorre a procissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres, o ponto alto das celebrações.

A primeira procissão remonta a 1700, ano em que a ilha de São Miguel foi abalada por fortes tremores de terra.