Câmara de Ponta Delgada concede tolerância de ponto

O presidente da Câmara de Ponta Delgada, nos Açores, determinou tolerância de ponto aos seus funcionários na quinta-feira, último dia das Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres



No despacho, assinado por José Manuel Bolieiro, considera-se que as festas do Santo Cristo dos Milagres constituem o maior evento anual realizado no concelho de Ponta Delgada, pelo que merece “o especial envolvimento” da autarquia.

Segundo o responsável, a quinta-feira do Santo Cristo é o dia que encerram as festividades, constituindo por excelência “um dia festivo no concelho de Ponta Delgada” e uma tradição que se “deve manter, ser devidamente respeitada e convenientemente valorizada”.