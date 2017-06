Câmara de Ponta Delgada aprova voto de pesar pelas vítimas dos incêndios

A Câmara Municipal de Ponta Delgada aprovou, por unanimidade, um voto de pesar e solidariedade para com as vítimas do incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande.



Segundo uma nota do gabinete de imprensa do município, a autarquia manifesta o "mais profundo pesar e a sua mais afetiva solidariedade para com as populações enlutadas devido aos trágicos incêndios ocorridos". No voto é referido que a "dimensão trágica" destes acontecimentos, que "não deixa ninguém indiferente", leva o município de Ponta Delgada a "associar-se à dor de todos aqueles que, nestes incêndios, sofreram".