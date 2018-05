Câmara de Lagoa aprova voto de louvor ao avançado Clemente

A Câmara Municipal de Lagoa anunciou esta terça-feira que aprovou, por unanimidade, um voto de louvor a Clemente, avançado do Santa Clara e um dos obreiros do regresso do clube açoriano à I Liga de futebol.

"Trata-se de uma forma de reconhecer o contributo do jogador no desporto, pelo seu profissionalismo, dedicação e sucesso alcançado e, consequentemente, cooperação no desenvolvimento desportivo local, sendo, também, um incentivo para que continue a desenvolver um trabalho profícuo e gratificante junto dos lagoenses e do concelho da Lagoa", vinca nota da autarquia açoriana.

Foi nas ruas da Lagoa que Clemente "começou a dar os primeiros toques na bola" e, este ano, o avançado "alcançou uma marca inédita" no Santa Clara, sendo o melhor marcador da história do clube nas ligas profissionais, atingindo os 52 golos.

O Santa Clara juntou-se na subida ao principal escalão do futebol nacional aos madeirenses do Nacional, que conquistaram o título de campeões da II Liga.

A formação de Ponta Delgada conta três presenças na I Liga, a última das quais em 2002/03, após ter obtido a sua melhor classificação entre os ‘grandes’, com o 14.º lugar em 2001/02.

A estreia do emblema dos Açores no principal escalão ocorreu em 1999/2000, quando terminou o campeonato na 18.ª e última posição.