Câmara da Ribeira Grande promove 'matinés' entre filarmónicas

A Câmara da Ribeira Grande vai promover no domingo a quarta edição das 'matinés' entre filarmónicas, no Teatro Ribeiragrandense, atuando sete das oito bandas do concelho.



As 'matinés' entre filarmónicas é uma tradição retomada em 2014 pelo município que permite às bandas mostrarem ao público o trabalho que desenvolvem ao longo do ano. Segundo o município, a continuidade das 'matinés' entre filarmónicas no ano de 2017 "traduz a aposta que a autarquia tem feito na área cultural através da promoção e divulgação" do que se faz no concelho.