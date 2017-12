Câmara da Ribeira Grande pretende construir lar para pessoas com deficiência

O presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, anunciou que a autarquia está a ponderar avançar com a criação de um lar residencial para pessoas com deficiência, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande,

A revelação foi feita no decorrer do encontro que assinalou o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, tendo sido estas as palavras do edil ribeira-grandense: “pretendemos ser um município cada vez mais inclusivo e, nesse sentido, estamos a estudar a possibilidade de ser cedido um terreno camarário para a construção de um lar residencial para pessoas portadoras de deficiência. Este lar residencial pretende ser um espaço condigno para os utentes dos centros de atividades ocupacionais pernoitarem”.



Alexandre Gaudêncio afirmou ainda, citado por uma nota informativa municipal, que esta “será uma forma de complementar o apoio que já é dado através do CAO da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, espaço que reúne cerca de quatro dezenas de utentes.”