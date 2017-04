Câmara da Ribeira Grande instala videovigilância no parque do Ouvidor

A Câmara da Ribeira Grande estendeu a rede de videovigilância ao parque de estacionamento da rua do Ouvidor, junto às antigas instalações da PSP, anunciou a autarquia.



"A instalação do sistema de videovigilância surge na sequência do sistema já instalado no parque de estacionamento do Passal, respondendo assim à necessidade de reforçar o sentimento de segurança em algumas zonas da cidade, possibilitando de igual modo uma maior utilização dos parques gratuitos", adianta a autarquia social democrata numa nota de imprensa.

Segundo disse o presidente da Câmara, Alexandre Gaudêncio o parque de estacionamento da rua do Ouvidor fica coberto com vigilância vídeo 24 horas por dia, medida que vai ao encontro da aposta que o executivo camarário tem vindo a fazer na segurança dos munícipes.