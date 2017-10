Câmara da Ribeira Grande aprovou orçamento de 21 ME para 2018

"Foi aprovado hoje o orçamento com cinco votos a favor do PSD, que são os cinco vereadores do PSD, e dois contra do PS. O orçamento global situa-se nos 21 milhões de euros, representa mais 4% relativamente ao ano anterior", adiantou o social-democrata Alexandre Gaudêncio.

Segundo o autarca, metade dos 21 milhões de euros são para "despesa corrente, ou seja, despesas que têm a ver com o funcionamento da própria autarquia", destacando que "68% das rubricas de investimento dizem respeito às funções sociais".

"Nessas funções sociais destaca-se a aposta no ensino, nós temos cerca de 570 mil euros dedicados exclusivamente ao ensino no concelho, significa que queremos continuar a dinamizar a nossa rede municipal de ATL'S (Atividades de Tempos Livres) e num projeto educativo que tem sido sinónimo de grande sucesso daquilo que é uma rede que contempla mais de 300 crianças do nosso concelho", disse.

Por outro lado, a autarquia vai "reforçar o apoio social" através da disponibilização de 300 mil euros para o "fundo de emergência social" e para um "programa de habitação degradada" inédito.

"Esse programa vai contemplar, pela primeira vez, adjudicações de obra de famílias carenciadas que não têm capacidade para fazer pequenas obras nas suas moradias", afirmou.

Alexandre Gaudêncio destaca ainda "2,7 milhões de euros para fazer face a empreitadas" em praticamente todas as 14 freguesias do concelho da Ribeira Grande.

A autarquia pretende realizar obras de saneamento básico e de beneficiação de caminhos municipais quanto aos seus pavimentos, indicou.

Dentro dessa verba estão contemplados 300 mil euros para "o saneamento básico no centro da cidade", para "resolver" um problema antigo.

"Este tem sido um problema recorrente desde há muito tempo a esta parte, o orçamento de 2018 já prevê a ligação das águas residuais da cidade à ETAR (Estação de Tratamento de Águas Residuais), que neste momento existe na zona de Santana, em Rabo de Peixe", explicou.

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, salientou ainda "a construção do novo campo de jogos de Rabo de Peixe" num investimento de 600 mil euros.

Ainda para 2018, a autarquia quer "finalizar as obras de remodelação do mercado municipal", um projeto que terá um financiamento de 85% de fundos comunitários e que representa um investimento autárquico de 300 mil euros.

O autarca garantiu ainda que, em 2018, será concluída "a empreita da frente-mar da cidade, com a conclusão da construção de uma nova ponte" e serão dinamizados eventos para atrair turistas como a Feira Quinhentista, as Cavalhadas ou a Senhora da Estrela, que estão contemplados no orçamento do próximo ano.

Alexandre Gaudêncio foi reeleito presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande nas últimas eleições autárquicas de 01 de outubro com 66,96% de votos para o PSD e 27,14% para o PS.