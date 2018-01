Câmara da Ribeira Grande apoia obras na Igreja da Conceição

A Câmara da Ribeira Grande assinou um protocolo de cooperação financeira com a igreja de Nossa Senhora da Conceição e vai agora atribuir 30 mil euros para ajudar nas obras de restauro e beneficiação do edifício.

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande assinou o protocolo de cooperação financeira na presença do representante da igreja da Conceição, padre Roberto Cabral, informa uma nota de imprensa da autarquia.



Na ocasião, e citado pela mesma nota, Alexandre Gaudêncio lembrou que “esta igreja, à semelhança de outras no concelho, já apresentava alguns sinais de desgaste ao nível da conservação de estruturas várias, daí a edilidade ter acedido apoiar as intervenções que vão iniciar-se de imediato, tal como fez noutros casos.”

O autarca destacou ainda tratar-se de um “investimento na preservação do nosso património que entronca na aposta que está a ser preparada para o turismo religioso”, elogiando também a “dedicação do padre Roberto Cabral no empenho colocado em garantir a salvaguarda do edificado”.