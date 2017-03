Câmara da Povoação equipa escolas do 1º ciclo com quadros interativos

A Câmara da Povoação, na ilha de São Miguel, equipou as escolas do primeiro ciclo do ensino básico do concelho com 15 quadros interativos para provocar uma revolução no processo de ensino/aprendizagem.



"Do nosso ponto de vista, trata-se de investir na educação das nossas crianças do 1º ciclo, que o mesmo é dizer investir no futuro do concelho da Povoação", afirmou o presidente da Câmara da Povoação, Pedro Melo, citado numa nota de imprensa da autarquia. O investimento, cujo valor não foi anunciado, assume-se, no entender do autarca, como essencial no processo de ensino/aprendizagem das crianças em idade escolar, permitindo a todos os alunos "o acesso a uma ferramenta recente que se tem revelado essencial e revolucionária na área educacional".