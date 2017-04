Câmara da Madalena oferece a 21 casais do concelho um "kit natalidade"

A Câmara da Madalena, na ilha do Pico, entregou a 21 casais do concelho, um 'kit natalidade', que visa apoiar as famílias com bebés, incentivar o aumento da natalidade e a fixação de população jovem.



"Fraldas, toalhitas, óleos e hidratantes são alguns dos muitos produtos que compõem o kit oferecido pela autarquia", adianta uma nota de imprensa do município. O projeto pioneiro na ilha, que nos primeiros quatro meses de 2017 "já apoiou 37 casais", preconiza ainda o acompanhamento dos recém-nascidos, nos primeiros 60 dias de vida, sempre que solicitado pelos progenitores ou pelos seus representantes legais.