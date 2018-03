Câmara da Madalena desliga iluminação e adere à Hora do Planeta

A autarquia junta-se, assim, "às centenas de milhões de entidades e pessoas em todo o mundo nesta ação simbólica em defesa do ambiente" e, em nota de imprensa, apela a que os madalenenses cuidem também de desligar as luzes domésticas, entre as 20h30 e as 21h30.





O evento é designado de WWF (World Wide Fund for Nature) e teve início em 2007, na Austrália. A iniciativa conheceu, entretanto, uma adesão a nível mundo e, em 2017, por exemplo, atingiu mais de 9 mil cidades e vilas, em 187 países de todos os continentes.