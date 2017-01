Câmara da Lagoa lamenta morte de Jaime Sousa Lima

A presidente da Câmara da Lagoa, nos Açores, Cristina Decq Mota, lamentou hoje a morte do ex-autarca Jaime Sousa Lima, a 31 de dezembro de 2016, que ficou conhecido como "um grande impulsionador do setor industrial" no concelho.



Jaime de Sousa Lima, que recebeu em 2003 a Medalha de Ouro do município, desempenhou o “cargo de presidente da Câmara com enorme dedicação e em prol da qualidade de vida no concelho”, adianta uma nota de imprensa da autarquia, que cita Cristina Decq Mota. Jaime Sousa Lima foi presidente da Câmara da Lagoa, na ilha de São Miguel, entre 1955 e 1959.