Câmara da Horta recebe presidente da International Police Association

De acordo com uma nota informativa municipal, durante a sessão de apresentação de cumprimentos foram abordadas questões relacionadas com a segurança no concelho, "um tema que está no topo das preocupações do presidente do município".



A IPA é uma associação sem fins lucrativos cujo lema é servir por amizade, “SERVO PER AMIKECO”. A secção portuguesa da IPA une todas as polícias nacionais, com o objetivo de quebrar as barreiras da burocracia, da língua e da incompreensão e abre-se ao mundo apenas pelo conceito de amizade.