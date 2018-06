Câmara da Horta reabilita ruas na Praia de Almoxarife

Foram, esta sexta-feira, inauguradas as obras de reabilitação das Ruas da Fernandega e da Ramada, recentemente intervencionadas pelo Câmara Municipal da Horta, informa a autarquia faialense.

Refere a nota informativa municipal enviada a este jornal que a obra da rua da Fernandega, "uma importante artéria que liga as freguesias da Conceição e de Praia do Almoxarife, foi levada a cabo com recurso ao Fundo Municipal para a Rede Viária criado pela autarquia para fazer face aos constrangimentos financeiros que existiam neste campo".

As obras permitiram ainda incluir "novas condutas de água e ramais de acesso às moradias daquela zona", conclui a mesma nota.