Câmara da Horta ouve entidades e prepara Plano e Orçamento Municipal

Tendo em vista a construção do Plano e Orçamento Municipal para o ano de 2018, a Câmara Municipal da Horta deu início, esta semana ao processo de auscultação de entidades públicas e de âmbito social, assim como partidos políticos com assento na Assembleia Municipal da Horta,

Na próxima semana decorrerão audiências com os partidos políticos e a entidade representativa do setor empresarial local (CCIH), para receção de contributos para os documentos previsionais da autarquia faialense, assim como com as entidades ligadas à educação e ocupação de tempos livres de crianças e jovens.

"Todos os grupos municipais representados na Assembleia Municipal terão a oportunidade de sugerir e propor ações, medidas ou eventos, que venham melhorar aquelas que são as linhas orientadoras que foram validadas pelos faialenses", aformou o presidente da Câmara Municipal da Horta, citado por uma nota de imprensa municipal.

José Leonardo Silva, vai apresentar, em traços gerais, as metas do orçamento, que respeitam os compromissos assumidos e cumprem os objetivos dos diferentes projetos de apoio à economia, às famílias e às empresas do concelho.