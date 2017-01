Câmara da Horta fecha 2016 sem dívidas a fornecedores

Autarquia da Horta, na ilha do Faial, vai fechar o ano financeiro de 2016 sem dívidas aos seus fornecedores de conta-corrente, segundo anunciou o presidente.



José Leonardo, refere em nota de imprensa que "este é o resultado de uma gestão criteriosa da Câmara Municipal que tem sido feita ao longo dos últimos 3 anos e é um contributo para a dinamização da nossa economia local, onde a autarquia paga a tempo e horas aos fornecedores”, acrescentando que quando iniciou funções, na qualidade de Presidente da Câmara da Horta, em 2013, “o prazo médio de pagamento a fornecedores situava-se nos 121 dias, sendo que hoje o Município paga praticamente a pronto”.



O autarca explicou ainda que “a partir de agora os pagamentos aos fornecedores locais serão processados de imediato após a entrada da fatura nos serviços camarários, apenas com exceção para os fornecedores que possuam várias faturas no mesmo mês, sendo que neste último caso, as mesmas serão liquidadas no final do mês a que dizem respeito”, concluiu.