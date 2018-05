Câmara da Horta distribui 5000 euros por 29 impérios do Espírito Santo

Foram 29 os impérios que assinaram um protocolo de cooperação social com a Câmara Municipal da Horta (CMH), que anunciou o pagamento da licenças relacionadas com os bombeiros e a Sociedade Portuguesa de Autores.

“A isenção de taxas que a CMH leva a efeito, por altura das festividades do Espírito Santo, representam cerca de 5000 euros de apoio aos impérios. Somos a única autarquia dos Açores que celebra protocolos com os impérios, o que é demonstrativo da importância que a CMH dá à sua cultura”, afirmou o presidente do município, José Leonardo Silva, citado por uma nota de imprensa da autarquia

A mesma nota faz saber que cada um destes 29 impérios foi apoiado com 200 euros