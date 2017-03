Câmara dá a conhecer roteiros turísticos do concelho

Os roteiros turísticos "Percorrer a Ribeira Grande/Ribeira Grande Walk Through2, apresentados em Lisboa, identificam mais de 300 locais visitáveis neste concelho da costa norte da ilha de São Miguel, nos Açores, anunciou hoje a Câmara Municipal



"São uma mais-valia para os visitantes, na medida em que identificam e localizam mais de 300 pontos ao longo do concelho, abrangendo as 14 freguesias, cada qual com os seus destaques”, afirma presidente da autarquia, Alexandre Gaudêncio, citado numa nota de imprensa.

A apresentação dos roteiros, elaborados pela RC Consultores, decorreu no ‘stand’ da Ribeira Grande na Bolsa de Turismo de Lisboa e “marca uma nova etapa na forma como o município abraça todas as freguesias na divulgação ao turista”.