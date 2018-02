Câmara cria gabinete de desenvolvimento económico para a Lagoa

O novo gabinete, de acordo com uma nota de imprensa da autarquia, pretende cumprir vários objetivos "que visam estimular o desenvolvimento económico da Lagoa, desde logo colaborar e auxiliar as empresas na implementação e desenvolvimento de projetos de investimento na Lagoa".

"Facilitar a celeridade dos processos de comunicação municipal entre todos os serviços da autarquia; privilegiar a ligação de proximidade com os agentes do território, associações empresariais, escolas, universidade e Governo Regional", bem como "promover apoios e iniciativas económicas de interesse municipal, integradas no Lagoa Investe", estão entre as premissas elencadas pela nota municipal.













Ricardo Martins Mota, Vice-presidente da Câmara Municipal de Lagoa e responsável pela área de desenvolvimento económico no município, afirma que, “a abertura do novo espaço surge no âmbito da estratégia municipal em captar investimento para o concelho, bem como consolidar e promover o tecido empresarial lagoense, numa lógica integrada de território agradável para se investir, trabalhar e viver.” O Vice-presidente da autarquia acrescenta que, na Lagoa, verificou-se a necessidade de “se criar mecanismos municipais que facilitem o acesso à informação de forma próxima e célere, sendo que o Gabinete de Desenvolvimento Económico será um dos principais veículos de promoção de um contexto municipal que facilite a iniciativa empresarial; que incentive o empreendedorismo local; que estimule o investimento e onde se valorize as empresas com sede e atividade na Lagoa.”

