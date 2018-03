Câmara atribui seis lotes a jovens casais da Ribeira Grande

O sorteio, dá conta uma nota de imprensa da CMRG, teve lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho na presença do júri do concurso e dos candidatos admitidos, cabendo à vice-presidente da autarquia, Tânia Fonseca, "presidir à cerimónia que assinala o início de um novo começo de vida para vários jovens casais do concelho".



Na ocasião, a autarca explicou que a “disponibilização de seis lotes na freguesia das Calhetas visa fixar os jovens na Ribeira Grande e apoiá-los numa fase em que pretendem constituir família. Pretende, também, resolver alguns problemas de sobrelotação em alguns agregados familiares”, cita a nota informativa municipal.