Câmara assinala Dia Mundial da Criança com atividades para 2.800 alunos

A Câmara de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, Açores, vai assinalar na quinta-feira o Dia Mundial da Criança, no Campo São Francisco, com várias atividades em que participarão cerca de 2.800 alunos



Segundo uma nota do gabinete de imprensa do município, vão ser instalados vários ateliês com atividades lúdico-pedagógicas desenvolvidas pelo Geoparque Açores, Colégio do Castanheiro e Departamento de Matemática e Estatística da Universidade dos Açores, entre outras entidades.

Além dos ateliês, haverá lugar para a música, uma pista de obstáculos e sete insufláveis espalhados por todo o espaço.