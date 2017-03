Câmara abre concurso para alienação de lotes para construção

A Câmara da Ribeira Grande, nos Açores, abriu um concurso público para alienação de seis lotes para autoconstrução, no loteamento das Calhetas, com vista à construção de habitações unifamiliares de tipologia T3, foi hoje anunciado



Esta opção da autarquia "vai permitir dar resposta a vários casais jovens com poucos recursos financeiros que poderão, assim, candidatar-se aos lotes de autoconstrução, colmatando alguns problemas habitacionais de sobrelotação", salientou o presidente da autarquia, Alexandre Gaudêncio, citado numa nota de imprensa.

As candidaturas devem ser formalizadas num formulário no ‘site’ da Câmara Municipal até dia 16 de abril e entregues no gabinete de apoio ao munícipe, acrescenta a autarquia.