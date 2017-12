Califórnia: Incêndios continuam fora de controlo

Agravados por ventos fortes, os incêndios que começaram na segunda-feira causaram uma morte no início da semana. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas.

Cerca de 25 cavalos morreram nos incêndios e perto de 700 edifícios ficaram destruídos, incluindo casas no valor de milhões de dólares, enquanto 212.000 habitantes foram transferidos. Milhares de bombeiros combatem hoje em seis frentes diferentes.

Segundo o serviço meteorológico de Los Angeles, os ventos estão um pouco mais fracos (entre 50 a 80 km/hora) em relação a sexta-feira, quando atingiram velocidades equivalentes a um furacão de categoria 1.

A situação no sul do Estado continua “extremamente perigosa”, com um sol seco e temperaturas anormalmente elevadas, de acordo com a agência de combate aos incêndios Calfire.

Segundo a Calfire, os seis incêndios já consumiram 57.000 hectares, apesar da mobilização de 8.700 bombeiros nas várias frentes entre o Pacífico, as colinas arborizadas de Ojai e em direção a San Diego.

O presidente Donald Trump publicou na sexta-feira uma declaração de emergência para o estado da Califórnia, permitindo o desbloqueamento de ajuda federal para Los Angeles e esta região, na costa oeste americana.