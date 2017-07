Caldos de Peixe solidários em Rabo de Peixe

A 5ª edição do Festival do Caldo do Peixe, em Rabo de Peixe, decorre de sexta-feira a domingo e os lucros das vendas das sopas revertem para o serviço educativo das crianças da vila.



Segundo a organização, durante o festival, que decorre no porto de pescas, haverá a degustação de várias versões de caldos de peixe, que traduz, em sabor, "a alma de uma comunidade que vive da atividade piscatória", e várias iniciativas paralelas com a presença da Confraria da Caldeirada de Peixe e do Camarão de Espinho e prova do hambúrguer de cavala.

Os organizadores da iniciativa esperam atingir este ano a fasquia dos cinco mil caldos, acrescentando que é a primeira edição internacional do festival, devido à presença da Confraria dos Ouriços-do-mar de Gijón (Astúrias) e, no âmbito lúdico, do músico Lou Bega.