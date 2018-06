Caldeirada de Peixe do Porto Formoso aguarda cerca de 600 pessoas no próximo sábado

Naquele porto de pescas do concelho da Ribeira Grande, perspetiva-se um serão animado e, à semelhança da anterior edição, com a previsível presença de cerca de 600 pessoas. Na sua terceira ‘vida’, o evento renova os desígnios para que foi criado. Assim, e no que concerne aos objetivos operacionais da Caldeirada do Porto Formoso, a iniciativa volta a ter como objetivo contribuir para a “melhoria das condições de trabalho dos pescadores” daquela localidade, deu conta a este jornal o presidente da Junta de Freguesia, Emanuel Furtado. Recorde-se, a esse respeito, que em 2016 o evento permitiu equipar o porto de pescas com um alpendre para servir os pescadores e as suas necessidades profissionais. Também, no mesmo ano, o artista plástico Carlos Mota emprestou a sua visão e arte para que as casas de aprestos (algumas devolutas) dos pescadores ganhassem uma nova vida e pudessem ser hoje admiradas com uma paleta de cores que ‘casa bem’ com a beleza da enseada. Entretanto, relativamente à linha estratégica da Caldeirada do Porto Formoso, Emanuel Furtado afirma que o que se pretende é atrair mais pessoas à freguesia, revitalizando o porto de pescas. Como tal, e apesar da matriz comunitária da iniciativa, o evento já se propõe a fazer parte do cartaz turístico da Ribeira Grande. “Trata-se também de promover o pescado fresco do arquipélago numa lógica de sustentabilidade das pescarias da Região, assim como a valorização, através da transformação, do pescado das nossas ilhas”, acrescentou Emanuel Furtado, para quem a Caldeirada do Porto Formoso “é a melhor dos Açores”. Antes da “melhor” caldeirada da Região chegar à mesa, haverá ainda lugar a um “programa diversificado” para animar as “cerca de 600 pessoas” que a organização aguarda. A partir das 15h00 do próximo sábado, o porto de pescas do Porto Formoso promete ganhar outra dinâmica com atividades náuticas e de fitness, além de uma mostra de artesanato e cantigas ao desafio.