Calçada da zona antiga do Corvo vai ser recuperada num investimento de 700 mil euros

A calçada de todas as ruas da zona antiga da Vila Nova do Corvo vai ser reabilitada, num investimento de 700 mil euros para atrair moradores para o núcleo urbano da mais pequena ilha dos Açores.



"A ideia é, cada vez mais, atrair residentes para a zona antiga, mas pretendemos ainda que o núcleo antigo seja mais atrativo para os turistas", salientou o presidente da Câmara Municipal do Corvo, José Manuel Silva, em declarações à agência Lusa.

A empreitada de reestruturação das calçadas do conjunto classificado de interesse público - núcleo urbano antigo de Vila do Corvo - foi hoje publicada em Jornal Oficial e o presidente do município disse esperar que a obra seja consignada até ao final do ano.

José Manuel Silva adiantou que a autarquia vai candidatar a fundos comunitários a intervenção na calçada para que possa ter 85% do financiamento assegurado e o restante fica a cargo do município.

A intervenção prevê a reposição de alguma da calçada em pedra, repartida com o betão.

O restante pavimento, que está muito degradado, será também substituído, recorrendo-se ainda ao uso de basalto, à colocação de calçada portuguesa e betão colorido nas canadas (caminhos estreitos), explicou José Manuel Silva.

Além de fazer parte do Plano Integrado de Regeneração Urbana Sustentável, a intervenção está integrada no projeto do EcoMuseu que prevê também a regeneração urbana da zona classificada da Vila do Corvo, ilha onde residem pouco mais de 400 habitantes.

"Com a repavimentação e a reabilitação urbana e ainda com o projeto de iluminação cénica do centro histórico ficamos com o chamado casco velho, a zona antiga da vila, praticamente recuperada", sublinhou.