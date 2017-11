Caisdopico.pt é uma das "vozes" mais reivindicativas da ilha

As publicações, porém, são na sua maioria escritas na capital portuguesa onde Ivo Sousa, o responsável pelo blogue, é investigador, há nove anos, no Instituto de Telecomunicações, sendo especialista de telecomunicações sem fios.

Ivo Sousa criou o caisdopico.pt a 1 de janeiro de 2014, depois de sentir dificuldade em encontrar os horários dos barcos e dos aviões que servem a ilha. Essas foram as primeiras informações que publicou e que continua a atualizar por serem, junto com os horários dos autocarros de passageiros, os mais procurados. Adicionou outras temáticas e, apercebendo-se de situações com as quais não concordava, passou a expor a sua posição, apoiada em factos concretos. "Senti, em várias matérias, que às vezes as decisões eram tomadas com base no 'acho que sim' ou 'porque sim' mas eu, para tentar perceber as situações, realizo estudos e partilho-os com as pessoas", diz o investigador de 33 anos. Com o mesmo rigor que lhe é exigido profissionalmente, o bloguista tem analisado estatísticas e apresentado números que já estiveram na base de diversas notícias e têm sido argumentos fortes para reclamar melhores condições de vida para os picarotos. Algumas cartas abertas, dirigidas ao Governo Regional, também foram publicadas e Ivo Sousa foi o primeiro subscritor da petição pela melhoria da operacionalidade do Aeroporto do Pico.

"Uma situação que me deixou muito satisfeito aconteceu após eu ter escrito uma carta aberta ao secretário regional do Turismo e Transportes, a dizer que as obrigações de serviço público para o Pico não estavam a ser cumpridas. Embora não tenha obtido uma resposta direta, no dia a seguir havia mais voos para esta ilha", enfatiza.

Em outubro, teve uma grande surpresa quando viu o caisdopico.pt entre os cem blogues mais lidos de Portugal, num universo de 180 mil registados no diretório "Blogs Portugal", e ainda a liderar a categoria Cidade/Local. É com lágrimas nos olhos, emocionado, que recorda esse feito: "Foi uma surpresa porque eu escrevo sobre o Pico mas dou especial destaque ao concelho de São Roque e ao Cais do Pico, de onde eu sou; eu abordo apenas temas do Pico, um lugar remoto do país, com pouca gente, e ser dos mais lidos é qualquer coisa de fascinante".

Sobre o tempo gasto com o blogue, compara-o a estar de férias já que, como o avô lhe dizia, "tirar férias é mudar de vida" e "tu tiras férias a pescar mas um pescador profissional não faz o mesmo".

O blogue tem mais de mil publicações e 850 mil visualizações e continua a atrair seguidores. Há até quem aborde Ivo Sousa para lhe transmitir o quanto gosta dos seus escritos. É este "retorno fantástico" - afirma - que serve também de motor para continuar na defesa e divulgação do Pico.

O amor à terra é reforçado em cada regresso, viagens com alguma frequência, às vezes por razões artísticas já que, mesmo a residir em Lisboa, é tocador de clarinete na Filarmónica Liberdade do Cais do Pico.