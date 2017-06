Cadáver encontrado junto a uma ribeira na Povoação

O cadáver de um homem foi hoje encontrado junto a uma ribeira no concelho da Povoação, Açores, estando a Polícia Judiciária a investigar as circunstâncias da morte, disse à agência Lusa fonte policial



"Fomos informados do aparecimento de um cadáver na zona da Povoação que foi encontrado junto a uma ribeira. Trata-se de um indivíduo do sexo masculino com cerca de 50 anos”, informou à Lusa a mesma fonte, esclarecendo que estão a ser investigadas as circunstâncias da morte.

Ao local acorreram 12 homens apoiados por duas viaturas dos Bombeiros Voluntários da Povoação, na ilha de São Miguel.