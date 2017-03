Cachalote aparece morto em praia do Pópulo

Um cachalote, "em fase adiantada de decomposição", deu hoje à costa na Praia do Pópulo, disse à Lusa a autoridade marítima.



O capitão do porto de Ponta Delgada e Vila do Porto, Cruz Martins, adiantou que "a autoridade marítima foi alertada por populares para a presença de cachalote, já cadáver, com uma dimensão de cerca de 10 metros, cerca das 09:00" locais (mais uma hora em Lisboa).

Cruz Martins adiantou que o animal "aparentava já estar morto há vários dias", acrescentando que "a Polícia Marítima foi para o local, tendo contactado com os serviços do Ambiente e Câmara Municipal de Ponta Delgada para a remoção do cachalote".

Fonte da secretaria regional do Mar, Ciência e Tecnologia adiantou à Lusa que a remoção do cachalote, "em fase adiantada de decomposição, vai ser feita em parceria com elementos do Parque Natural da Ilha de São Miguel e da autarquia de Ponta Delgada", indicando que se desconhecem as causas da morte.