Força Aérea resgatou "com sucesso" tripulante de embarcação ao largo dos Açores

A Força Aérea Portuguesa resgatou "com sucesso", esta madrugada, um homem que precisava de "assistência médica urgente" e que estava a bordo de uma embarcação a cerca de 444 quilómetros do sudoeste da Terceira.



Um comunicado da Zona Aérea dos Açores adianta que o homem de 52 anos, da Letónia, navegava a bordo do tanker "COBRA", embarcação das Bahamas, e foi recuperado por um helicóptero da Força Aérea, com uma equipa médica militar a bordo.

As condições atmosféricas no local do resgate eram de ondulação de dois metros e vento a 18,52 quilómetros por hora, lê-se no comunicado.

Além do helicóptero, uma aeronave C295 "acompanhou também a missão de forma a fazer a deteção inicial da embarcação", segundo a Zona Aérea dos Açores, indicando que o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Aéreo das Lajes conduziu as operações aéreas, depois de o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (Marinha) ter solicitado o empenhamento de meios.

Após o resgate "com sucesso", o tripulante foi transportado para o Hospital de Santo Espírito da ilha Terceira.