Buscas em alto mar para tentar encontrar dois tripulantes de veleiro nos Açores

Uma fonte do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC) adiantou à agência Lusa que o alerta foi recebido às 13:48 horas locais (mais uma hora em Lisboa) de quarta-feira pelo COSPAS SARSAT, "um sistema automático que é acionado sempre que há um contacto com água", tendo a Marinha desencadeado uma operação de buscas com a corveta António Enes, uma aeronave C-295 da Força Aérea, dois navios mercantes e um de pesca.

De acordo com a Marinha, o veleiro BRIGHT, de bandeira italiana, navegava com dois tripulantes dessa nacionalidade, que se encontram desaparecidos.

A fonte do MRCC de Ponta Delgada acrescentou que "foram encontrados três coletes salva-vidas", mas segundo um comunicado na página da Internet da Marinha "não há ainda a confirmação de pertencerem à embarcação".

"Até ao momento, os tripulantes e a embarcação não foram encontrados e as buscas continuam a ser efetuadas hoje com uma aeronave da Força Aérea e três navios de navegação que passam na área", indicou a mesma fonte.

De acordo com a Marinha, as buscas estão a ser realizadas numa área de 300 milhas náuticas quadradas.