Bruno de Carvalho volta ao Facebook para pedir apoio dos adeptos à equipa

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, pediu hoje aos adeptos do clube que apoiem a equipa, derrotada na final da Taça de Portugal em futebol, e afirmou que a “frustração nunca poderá separar uma família”.

“Somos uma família! Calma! Mostrem que somos grandes e apoiem a equipa! Frustração nunca poderá separar uma família”, escreveu Bruno de Carvalho na sua conta na rede social Facebook, reativada poucas horas antes da final. A mensagem foi escrita logo após a derrota dos ‘leões’ na final da Taça de Portugal, por 2-1, frente ao Desportivo das Aves. Já após o 2-0, conseguido com um ‘bis’ de Alexandre Guedes (16 e 72 minutos), Bruno de Carvalho, que não se deslocou ao Jamor para assistir ao encontro, pediu aos sportinguistas que não abandonassem o palco da final. “Por favor sportinguistas não abandonem o campo! Não provoquem confusões! Apoiem os 90 minutos!”, escreveu o presidente, que reativou a conta na rede social com uma mensagem para a filha Diana. Em 9 de abril, Bruno de Carvalho anunciou o afastamento da rede social Facebook, seguindo a vontade “erradíssima” da maioria, numa publicação em que assinalou a traição do presidente da Mesa da Assembleia Geral, Jaime Marta Soares.