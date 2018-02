Budda Power Blues e Maria João no Caloura Blues (vídeo)

Budda Power Blues e Maria João são os primeiros nomes confirmados para o festival Caloura Blues, que, este ano, irá decorrer, entre 27 e 29 de julho, na zona balnear da Baixa d'Areia, localizada na freguesia de Água do Pau.

Maria João, uma das mais emblemáticas vozes do jazz em Portugal, vai, aliás, integrar o concerto do trio Budda Power Blues, que conta já com "uma assinalável reputação europeia", sublinha uma nota de imprensa da autarquia lagoense.





Nesta edição, refere ainda a mesma fonte, o festival apresenta-se "com um conceito completamente renovado", sendo a respetiva organização assumida pela Câmara Municipal de Lagoa.



A organização não revelou o cartaz completo, mas adianta que os entusiastas dos blues devem estar atentos aos próximos nomes que serão avançados e que farão do evento uma "referência a nível musical na Lagoa e na ilha micaelense", em 2018.



O passe-geral para os três dias do Caloura Blues poderá ser adquirido por 15 euros, numa primeira fase de venda.