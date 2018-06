Bruxelas lança consulta pública para fixar pescas para 2019

As mais lidas

Em 2019, entra totalmente em vigor a obrigação de desembarque de todas as capturas, que a Comissão Europeia considera uma decisão chave no sentido da sustentabilidade.

Segundo Bruxelas, nas águas do norte e ocidentais tem havido progressos significativos no sentido da sustentabilidade das pescas, tendo os níveis de biomassa subido em média 39% de 2003 para 2016.

Para tal, salientou, todos os interessados têm que colaborar para que se mantenham altas as ambições para os oceanos, apelando à participação de pescadores, indústria, sociedade civil e autoridades nacionais na consulta.

“Muitos dos nossos ‘stocks’ (unidades populacionais) estão a regressar a níveis sustentáveis e 2019 será um ano crucial para atingirmos os nossos objetivos comuns”, disse, em comunicado o comissário europeu para as Pescas, Karmenu Vella.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok