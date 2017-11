Bruno Fernandes quer ser mais uma "dor de cabeça" para Fernando Santos

"Qualquer jogador quer estar na lista final para o Campeonato do Mundo. Portugal tem um grupo de grandes jogadores, com muita qualidade e o importante é dar mais dores de cabeça ao treinador e fazer que as escolhas ainda sejam mais difíceis", afirmou Bruno Fernandes.

O jogador do Sporting falava aos jornalistas em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras, minutos antes de mais um treino de Portugal, que está a preparar o particular de terça-feira com os Estados Unidos.

"Ninguém pode dizer que tem o lugar garantido na convocatória. Até lá, muita coisas podem acontecer. Estamos todos aqui para dar uma dor de cabeça ao treinador", acrescentou.

Bruno Fernandes, que na sexta-feira, num particular com a Arábia Saudita, somou a primeira internacionalização pela seleção principal, confirmou o desejo de querer estar no próximo ano na Rússia e prometeu "entrega e paixão".

"Suarei a camisola, com trabalho, entrega e paixão. Acho que é o mesmo que os outros podem prometer. O objetivo é que Portugal ganhe", referiu o jogador de 23 anos.

O médio nascido na Maia assumiu o desejo de ser titular frente aos Estados Unidos, num encontro que vai decorrer em Leiria, e mostrou-se orgulhoso pela estreia.

"Estou entre os melhores do meu país e aqui aprende-se cada vez mais. Todos os jogos são importantes, independentemente das equipas. Os Estados Unidos é uma equipa com qualidade que nos vai causar dificuldades. O importante é a nossa preparação", disse.

Bruno Fernandes, que está a viver a sua primeira temporada no Sporting, já leva sete golos em todas as competições, numa época que está a ser "positiva".

"Nunca tinha jogado num clube tão grande como Sporting. Era o clique que me faltava", confessou o médio, que iniciou a sua carreira profissional em Itália.

O Portugal-Estados Unidos, que serve de preparação para a fase final do Mundial2018, está agendado para terça-feira, às 20:45, no Estádio Municipal de Leiria.