Bruno Fernandes novidade nos trabalhos com vista às Ilhas Faroé e Hungria

O médio Bruno Fernandes constitui a principal novidade no arranque dos trabalhos da seleção portuguesa de futebol com vista ao duplo confronto da fase de apuramento para o mundial frente a Ilhas Faroé e Hungria.

O médio do Sporting foi chamado por Fernando Santos na segunda-feira para render o benfiquista Pizzi, baixa de última hora devido a lesão, enquanto Adrien Silva, outro médio dos 'leões', manteve-se integrado no lote, mas está condicionado.

A seleção portuguesa de futebol inicia a preparação para os dois jogos da fase de qualificação para o Mundial de 2018, frente às Ilhas Faroé e Hungria, com um treino às 10:30 na Cidade do Futebol, em Lisboa.

Antes da sessão de trabalho, um jogador da seleção nacional vai falar aos jornalistas, em conferência de imprensa.

Portugal recebe na quinta-feira, no estádio do Bessa, as Ilhas Faroé, em jogo do grupo B da fase de apuramento para o mundial, seguindo-se o embate na Hungria, em 3 de setembro.