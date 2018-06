Bruno de Carvalho vai continuar em funções no Sporting garante Elsa Tiago Judas

A Comissão Transitória (CT) da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting garantiu esta quarta-feira que Bruno de Carvalho e o Conselho Diretivo (CD) do clube vão continuar em funções, apesar de suspensão imposta pela Comissão de Fiscalização.

“Vou garantir que ele vai continuar em funções”, disse Elsa Tiago Judas em conferência de imprensa, acrescentando: “É a lei que lhe dá a garantia de que ele vai continuar em funções (…) Com certeza que o dr. Bruno de Cravalho e a sua direção estão legitimados por quem têm de estar, pelos sócios”.

Elsa Tiago Judas, que participou na conferência de imprensa juntamente com Bernardo Trindade Barros, explicou a ausência de Bruno de Carvalho: “Ele não está aqui presente, porque entendeu que nós podemos explicar o que se passa”.

A Comissão de Fiscalização (CF) designada pela Mesa de Assembleia Geral (MAG) do Sporting anunciou hoje ter suspendido preventivamente, e com efeitos imediatos, o Conselho Diretivo do Sporting.

Em conferência de imprensa, três dos cinco elementos da CF, explicaram que a nota de culpa, que suspende as funções e impede os membros do CD do Sporting de entrarem nas instalações do clube, já seguiu para os visados, que têm agora 10 dias úteis para o contraditório.