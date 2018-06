Bruno de Carvalho diz que Comissão de Gestão foi tomar café a Alvalade

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, acusou hoje a Comissão de Gestão do clube de ter ido a Alvalade tomar café e fazer uma cena de que teria sido impedida de entrar nas instalações.





“Informar os sócios versus tomada de café (como resposta ao pedido de debate foram ao Multidesportivo para fazerem uma cena de que ‘foram impedidos de entrar’ com um ar muito sorridente e feliz a falar para a CMTV...)”, refere Bruno de Carvalho, numa mensagem na rede social Facebook.

O dirigente diz ainda que hoje teve lugar uma conferência de imprensa de sócios, que pretendem “garantir a fidedignidade dos resultados da AG de dia 23 pelos associados”.

Na nota, Bruno de Carvalho volta a questionar se for votada a não destituição do Conselho Diretivo, por si presidido, se continuarão a não respeitar os sócios e a manter uma guerra jurídica.

“Os sócios não querem mais ‘novelas’, e querem que o Sporting CP, seja com que decisão for, seja com quem for, se mantenha no rumo certo. Mas qual é a notícia nas televisões? Torres Pereira, Sousa Cintra, Luis Marques e Silvino Sequeira foram tomar café ao Multidesportivo em Alvalade...”, diz Bruno de Carvalho.