Bruno de Carvalho anuncia abandono do Facebook e fala em traição de Marta Soares

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, anunciou esta segunda-feira o seu afastamento da rede social Facebook, seguindo a vontade “erradíssima” da maioria, numa publicação em que assinala a traição do presidente da Mesa da Assembleia Geral (AG).

“A vida tem coisas engraçadas! Ontem [no domingo], o Jaime Soares dava-me palmadinhas nas costas, e desejava-me as melhoras e que hoje fosse um dia muito bom para mim e para a ‘Joaninha’. De repente, o poder caiu na rua e já veio atraiçoar quem sempre o defendeu. E colocou em perigo coisas importantíssimas da SAD. Os males do mundo, para os sportinguistas, são os meus facebooks...”, lê-se na mensagem de Bruno de Carvalho.

Nesta comunicação, o presidente ‘leonino’ dá conta da sua atuação na rede social, nomeadamente “situações gravíssimas que se vivem dentro e fora do clube”.

“Não cedo um milímetro no meu amor a este clube, à sua defesa, mas para mim terminou de vez esta guerra surda de vos querer manter informados pelo meu único canal de informação próprio, o meu Facebook. E estou ansioso por ver esse exército pronto para a luta, essa militância inquestionável, onde desde rivais, políticos, comunicação social, Ministério Público, Clubes, Liga, Federação, entre tantos, vão estar-se nas tintas, como sempre estiveram, até chegar esta direção”, escreveu Bruno de Carvalho.

O presidente do Sporting diz esperar que o seu afastamento da rede social satisfaça os adeptos, ironizando: “E eu que sempre julguei que seria o sermos campeões em tudo. Ingénuo! Quinta-Feira lá nos veremos, com assobios mas sem insultos. Eu quero é que o Sporting ganhe o resto... O resto é isso mesmo, efémero...”.

“Eu não quero mais enxovalhos em prol de quem não merece. Querem viver na ignorância e sem defesa à altura das necessidades do nosso clube? Se o Sporting fica mais forte desta forma, seja feita a vontade da maioria. Para mim ficará a missão de gerir o clube da forma que acham melhor. Erradíssima, mas o clube é vosso”, prosseguiu.

Bruno de Carvalho antevê que o Sporting volte a ser “um clube submisso, calado, sem expressão e sem voz”.

“A voz incómoda. A voz que se opõe, com frontalidade, contra tudo e contra todos. Que nunca terá o amor dos jogadores, pois como disse Adrien, ‘defendo o Sporting sempre’. Vamos novamente perder todo o respeito que, aos poucos, estávamos a ganhar em alguma comunicação social e em muitos stakeholders [acionistas]. Isso vai morrer. Os jogadores e treinadores hoje estão aqui e amanhã ali. Não podem nunca, com a conivência de adeptos, ‘ganharem’ ao seu presidente. Agora, quando quiserem sair é fácil, fazem um Instagram e recebem uma ovação de pé”, refere.

O presidente da AG do clube, Jaime Marta Soares, considerou hoje “esgotadas as hipóteses de manutenção” de Bruno de Carvalho na presidência do Sporting, em declarações à rádio TSF, admitindo convocar uma reunião magna “para fazer regressar a paz ao Sporting”.

Em resposta, Bruno de Carvalho disse que a direção vai pedir a marcação de uma AG, acrescentando que o líder deste órgão social do clube é um “foco de problemas”, que “criou a maior confusão vista na história do Sporting ao conduzir de forma infantil e incompetente uma AG”, levando-o a “defender um homem que não tem defesa possível”.

No domingo, igualmente no Facebook, Bruno de Carvalho tinha salientado a “total solidariedade”, por telefone, de Jaime Marta Soares, assim como dos presidentes do Conselho Fiscal e Disciplinar do clube, Nuno Silvério Marques, e do Conselho Fiscal e Disciplinar da SAD, Rui Moreira Carvalho.

Mais tarde, após a vitória da equipa de futebol do Sporting frente ao Paços de Ferreira, por 2-0, num jogo em que os jogadores ‘leoninos’ foram aplaudidos e o presidente assobiado, Bruno de Carvalho acusou os adeptos ‘verde e brancos’ de serem “ingratos e de memória curta”, remetendo os pedidos de demissão para as reuniões magna do clube.

Bruno de Carvalho criticou na quinta-feira as exibições de alguns jogadores do Sporting, a seguir à derrota em casa do Atlético de Madrid (2-0), na Liga Europa.

Na sexta-feira, 19 jogadores do plantel, entre os quais Rui Patrício, William Carvalho, Fábio Coentrão, Coates, Gelson Martins e Bruno Fernandes, divulgaram um comunicado em que manifestaram "desagrado" com as críticas do presidente do clube.

Em resposta, Bruno de Carvalho partilhou um texto no Facebook, visível para os seus amigos na rede social, em suspendia os jogadores que subscreveram o comunicado e fazia saber que teriam de enfrentar a disciplina do clube.

No sábado, o treinador da equipa, Jorge Jesus, afirmou que os futebolistas não receberam qualquer nota de suspensão por parte do clube e garantiu que Bruno de Carvalho lhe deu "liberdade para convocar os jogadores" que entendesse para o jogo de domingo com o Paços de Ferreira, da 29.ª jornada da I Liga de futebol, o que aconteceu, com os ‘leões’ a vencerem por 2-0.